Wissenschaftler der Universität Magdeburg haben auf einem Forschungsschiff den Nordpol erreicht. Wie die Lage vor Ort ist, beschreiben sie in einem Brief an die Volksstimme

Magdeburg - Die Wissenschaftler Carolin Mehlmann und Thomas Richter von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sind seit Wochen Teil der Besatzung eines Forschungsschiffes in der Arktis. Die Mathematiker vermessen unter anderem Eisschollen und berechnen deren Bewegungen – um Rückschlüsse auf den Klimawandel zu ziehen. Die Volksstimme begleitet ihren Weg. Heute berichten Mehlmann und Richter vom Erreichen des Nordpols in einer Mail an die Volksstimme.

Um 8.30 Uhr am Nordpol

Mit der „Polarstern“ haben wir am 7. September morgens gegen 8.30 den Nordpol erreicht. Für das Schiff ist es das siebente Mal seit Fertigstellung 1982. Nach einem Tag wissenschaftlicher Untersuchung der Tiefsee und des Meeresbodens exakt am Pol, ging es am 8. September zu weiteren Untersuchungen auf die Eisschicht – denn Land gibt es hier nicht. Draußen sieht es aus wie in den letzten Wochen. Kleinere und größere Eisschollen wechseln sich mit offenen Gebieten Meerwasser ab. Mitte September ist immer der Zeitraum mit der kleinsten Ausdehnung des Meereises.

Das „Krähennest“ liefert zuverlässig Fotos

Dennoch ist es nicht normal, dass der Nordpol so einfach zu erreichen ist. In den 1990er Jahren hat es die "Polarstern" bei ihrem ersten Nordpolbesuch nur mit einem zweiten Eisbrecher in mühsamer Fahrt geschafft, sich zum Pol durchzuarbeiten. Wir haben in der letzten Nacht vor der Ankunft die verbleibenden 100 Kilometer mit nur 30-prozentiger Auslastung der Maschine gemeistert. Die September-Eisausdehnung in der Arktis ist seit den 1990ern um ein Drittel zurückgegangen, und es gibt auch viel weniger dickes mehrjähriges Eis.

In dem Forschungsprojekt untersuchen wir, wie sich die stark veränderte Eisausdehnung in Klimamodellen richtig darstellen lässt. Gebiete, in denen sich dichte Eisbedeckung mit losen, treibenden und kleineren Schollen abwechseln werden immer häufiger. Gerade diese Übergangszonen erforschen wir in einem von der DFG geförderten Projekt.

Hier an Bord des Schiffes untersuchen wir die Drift, also die Bewegung kleiner Schollen, und entwickeln Modelle, wie sich diese Bewegung in Bezug zum Wind und zur Ozeanströmung vorhersagen lassen kann. Gemeinsam werten beide dann Kameraaufnahmen vom „Krähennest“ automatisch aus. Das ist der höchste betretbare Bereich auf dem Schiff, der über eine Art Feuerleiter zu erreichen ist.

Bilderkennung soll helfen

Von einer Vielzahl von Schollen ermitteln wir mit Methoden der Bilderkennung die Bewegungen und bringen diese mit den Daten zur Windgeschwindigkeit und Ozeanbewegung in Einklang. Informationen zum Wind erhalten wir aus dem meteorologischen System des Schiffes und die Ozeanbewegung liefern uns die mitreisenden Ozeanographen.

Schließlich nutzen wir mathematische Optimierungsmethoden, um unsere Modelle zu kalibrieren, das heißt, um fehlende Parameter zu bestimmen, die zum Beispiel den Einfluss des Windes auf die Schollenbewegung beschreiben.

In Überlebensanzügen raus aufs Eis

Um unser Bilderkennungssystem zu überprüfen, sind wir mit einem Schlauchboot von der „Polarstern“ aus rausgefahren, um einzelne kleine Eisschollen zu vermessen. In speziellen Überlebensanzügen haben wir die Größe und auch die Dicke der Schollen gemessen. Hierzu bohren wir einmal durch die Scholle und messen die Dicke mit einem speziell präparierten Metermaß: Unsere Scholle war etwa 7 mal 9 Meter groß und hatte eine Eisdicke von 128 Zentimetern.

Thomas Richter und Carolin Mehlmann vermessen hier die Dicke einer Eisscholle. Thomas Richter

Für unser mathematisches Projekt sind wir mit dem Magdeburger Hintergrund bestens vorbereitet. Wir arbeiten beide im von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Graduiertenkolleg „Mathematische Modellreduktion Math Core“ (www.mathcore.ovgu.de). Hier forschen wir gemeinsam mit Mathematikerinnen und Mathematikern aus den Bereichen Modellierung, Numerik, Optimierung und Geometrie. All diese Gebiete spielen eine große Rolle für unser Projekt.

In jeder Himmelsrichtung ist Süden

Mathematisch ist der Nordpol ein besonderer Ort. Egal, in welche Richtung wir gucken, wir schauen immer nach Süden. Es gibt nur noch diese eine Himmelsrichtung. Aber bedeutet das auch, dass der Wind immer nur aus Süden kommen kann?

Das ist auf der einen Seite richtig, aber natürlich reicht das nicht aus. Denn es gibt immer noch alle unterschiedlichen Richtungen. Der Tag ist gerade 24 Stunden lang. Die Sonne hat immer die gleiche Höhe und dreht sich einmal um den Horizont. Bis zum Sonnenuntergang sind es noch zwei Wochen, danach kommt die lange Nacht bis März. Solche Punkte, in denen übliche Regeln und Gesetze nicht mehr in der vertrauten Art gelten, nennt man in der Mathematik Singularitäten. Nordpol und Südpol sind solche Singularitäten und sie bereiten auch in der Erstellung von Klimamodellen ein wenig Kopfzerbrechen.

Nach der Forschungsreise organisieren wir an der Uni Magdeburg ein Themenjahr „Klimawandel und Mathematik“, wo wir gemeinsam mit Schülern spannende Verbindungen zwischen der Mathematik und den Klimawissenschaften in einer Arbeitsgemeinschaft erforschen werden.

Die Wissenschaftler

Dr. Carolin Mehlmann arbeitet und forscht am Institut für Analysis und Numerik der Mathematischen Fakultät der Universität Magdeburg.

Dr. Thomas Richter ist Professor für Numerische Mathematik an der Otto-von-Guericke-Universität.

Die beiden Magdeburger Mathematiker sind noch bis Oktober auf der von der Deutschen Forschungsgesellschaft geförderten Expedition. Außerdem an Bord der Polarstern Meeresbiologen, Biochemiker, Physiker. Das Schiff ist eines der leistungsstärksten Polarforschungsschiffe weltweit.

Die „Polarstern“ gehört zum Alfred-Wegener-Institut. Es ist das älteste und größte deutsche Forschungsinstitut für Polar- und Meeresforschung. Es beschäftigt an vier Standorten rund 1000 Mitarbeiter.