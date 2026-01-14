Nach etlichen Tagen der Ruhe ist die neugegossene Glocke für den Magdeburger Dom nun aus der Grube geholt und vom Lehmmantel befreit worden. Wie der Gießereichef das Ergebnis beurteilt.

Magdeburgs neue Glocke für den Dom ist „ausgepackt“

Die neue Glocke „Credamus“ für den Magdeburger Dom ist nach dem Guss aus der Grube geholt worden.

Magdeburg. - Gut sechs Wochen nach dem Guss ist die größte neue Glocke für den Magdeburger Dom nun erstmals ans Tageslicht getreten. In der Glockengießerei Grassmayr im österreichischen Innsbruck ist die 14 Tonnen schwere Glocke namens „Credamus“ vom Lehm befreit und aus der Gussgrube geholt worden.