Der Offene Kanal Magdeburg ging am 31. Oktober 2008 erstmals auf Sendung. Seitdem sind zahlreiche Talkshows, Serien und politische Sendungen erschienen.

Magdeburg - Kostenfrei Kameras und Zubehör leihen, das TV-Studio und Schnittplätze nutzen und Dokumentationen, Kurzfilme, Reportagen, Talkshows, Musikshows und politische Sendungen produzieren – möglich wurde all dies durch die Medienanstalt Sachsen-Anhalt, die den Offenen Kanal Magdeburg seit 1998 aus Rundfunkgebühren unterstützt.

Jährlich entstehen im Offenen Kanal rund 700 Sendungen, darunter zahlreiche regelmäßige Formate, wie „M hoch Drei“, das Magdeburg-Magazin von und mit Ditmar Pauke, das seit 2004 über Veranstaltungen, Projekte, Ausstellungen und Menschen in Magdeburg berichtet.

Gesellschaftlich relevante Themen

Auch der damals 18-jährige Christian Friedel – heute bekannter Schauspieler und Musiker - war unter dem Titel „Jut spontan“ erstmals im Offenen Kanal aktiv. Aktuell angesagt ist „Gute Nacht Magdeburg“ von Tim Buchmann, dessen Ballermann-Version des Magdeburger Liedes für viel Aufmerksamkeit sorgt, wie der Offene Kanal mitteilt.

Von Beginn an sei das Bürgerfernsehen nicht nur eine Plattform für Sendungen aller Art und Start für zahlreiche berufliche Karrieren im Medienbereich gewesen, sondern auch ein Zentrum, in dem Video-Projekte im Bereich kultureller und politischer Bildung mit Kindern und Jugendlichen aus Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen, aber auch mit Migranten, beeinträchtigten Menschen und weiteren gesellschaftlich relevanten Gruppen stattfinden.

Preise für den Offenen Kanal

So wurden zahlreiche Projekte des Offenen Kanals mit Preisen ausgezeichnet, wie die Serie „Magdeburg Moritzplatz“ über das Leben Jugendlicher in Neustadt. Sie ist auch für das im November stattfindende internationale Filmfestival „Bilbao Seriesland“ in Spanien nominiert.

25 Jahre nach seiner ersten im Magdeburger Kabelnetz ausgestrahlten Sendung am 31. Oktober 1998 ist der Offene Kanal Magdeburg weiterhin „OnAir“ und blicke „trotz und wegen der fortschreitenden Entwicklung optimistisch in die Zukunft“. Auf Gründerin Bettina Wiengarn folgte Anfang des Jahres Felix Kaminski als neuer Geschäftsführer, der nun „für eine personelle Verjüngung, Fortführung der erfolgreichen Projektarbeit und Modernisierung des Senders“ verantwortlich sei.