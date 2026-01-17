Wie verändert Verzicht den Alltag? Drei Volksstimme-Reporterinnen aus Magdeburg probieren es in der Serie „Weniger ist mehr“ aus – und erzählen ehrlich, was gelingt und was scheitert. Hier lesen Sie, wie es gelingt, in Magdeburg ohne Auto zu leben - und dabei auf mehr Bewegung zu setzen.

Die Magdeburger Volksstimme-Reporterin Sabine Lindenau verzichtet in der Januar-Challenge "Weniger ist mehr" auf ihr Auto. Sie will sich mehr bewegen.

Magdeburg. - Ein Leben ohne Alltagsluxus: Im Januar 2026 verzichten zwei Kolleginnen und ich auf drei verschiedene Dinge: Auto, Bildschirmzeit und Konsum. Hier berichte ich regelmäßig, wie sich der Verzicht auf mein Auto auf mich auswirkt. Und wie sehr ich mich anstrengen muss, um auf mein 10.000-Schritte-Ziel zu kommen.