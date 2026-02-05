Hunderte Musiker bringen am 6. Februar die Vielfalt von Militär- und Blasmusik und das bunte Bild der Marchingbands aufs Parkett der Magdeburger Getec-Arena.

Magdeburg. - Ein dichtes Klangbild aus Bläsern, Rhythmus und Bewegung bestimmt den Abend des 6. Februar 2026 in der Magdeburger Getec-Arena. Die „Musikparade – Die neue Show 2026“ macht in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts Station.

Was die Musikparade in der Magdeburger Getec-Arena bietet

Mehrere Hundert Musiker stehen gemeinsam auf der Fläche und formen ein Livemusik-Spektakel der Militär- und Blasmusik. Sieben Orchester aus unterschiedlichen Ländern präsentieren ein breit gefächertes Repertoire, das von Märschen über klassische Kompositionen und Swing bis zu Rock- und Popstücken reicht.

Im Mittelpunkt stehen Marchingbands und Repräsentationsorchester, die ihre Programme mit präzisen Formationen und Choreografien verbinden. Ergänzt wird der Ablauf durch wechselnde Einlagen, darunter Chorbeiträge, folkloristische Elemente und Auszüge aus exotischen Blasmusiktraditionen. Die Besetzung der Musikparade setzt sich jedes Jahr neu zusammen und vereint zivile wie militärische Klangkörper aus zahlreichen Nationen.

Historisch wurzelt das Format in der Militär- und Marschmusik, deren Ursprünge bis in die Antike zurückreichen, als Musik bereits Bewegungen koordinierte und öffentliche Auftritte begleitete. Heute spannt die Show diesen Bogen weiter und verbindet traditionelle Formen mit aktuellen musikalischen Strömungen.

Wann und wo die Musikparade in Magdeburg Station macht und wo es Tickets gibt

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

„Musikparade – Die neue Show 2026“ wird am Freitag, 6. Februar 2026, in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zum Redaktionsschluss waren noch rund 100 Tickets verfügbar.