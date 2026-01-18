weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Oberbürgermeisterin im Gespräch Simone Borris über Magdeburger Bücken, die Getec-Arena, über FCM und SCM

In einem kurzen Gespräch ging Oberbürgermeisterin Simone Borris auf der Volksstimme-Gala der Magdeburger des Jahres auf aktuelle Themen der Stadt ein.

Von Martin Rieß 18.01.2026, 07:00
Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris beantwortet die Fragen von Ivar Lüthe und Anja Guse von der Volksstimme. Foto: Viktoria Kühne

Magdeburg. - Bei der Volksstimme-Gala zur Ehrung der „Magdeburger des Jahres“ im Alten Theater standen nicht nur Menschen im Mittelpunkt, die im Ehrenamt Stadtgeschichte schreiben – sondern auch jene Themen, die viele Magdeburger Tag für Tag beschäftigen. Über genau diese sprachen Anja Guse und Ivar Lüthe von der Volksstimme mit Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris.