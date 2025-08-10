Neu organisiert haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) das Liniennetz ihrer Straßenbahnen zum Schuljahresbeginn. Ein Überblick, was wo fährt.

MVB: So fahren die Straßenbahnen in Magdeburg ab 11.8.2025

Eine Straßenbahn der Linie 2 der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Unter anderem fährt diese Linie ab 11.8.2025 wieder wie gewohnt.

Magdeburg. - Das wäre so schön: Die Ferien sind vorbei und die Straßenbahnen der MVB fahren auf den gewohnten Linien wieder im Zehn-Minuten-Takt. Auch auf den für Bauarbeiten über die Ferien gesperrten Strecken. Doch dieser von langer Hand ausgeheckte Plan ist mit der Sperrung der Ringbrücke über die Halberstädter Straße Makulatur, da unter der Brücke nichts mehr fahren darf.

Lesen Sie auch: Magdeburg: Warten aufs Wartehäuschen der MVB - zwei Beispiele aus Stadtfeld

Da zum Ende der Ferien die Bauarbeiten an der Haltestelle Alter Markt abgeschlossen ist, fahren die Linien 2, 5 und 10 wieder wie bis vor den Ferien durch den Südabschnitt des Breiten Wegs, während die 4 über den Hauptbahnhof geleitet wird. Im Einzelnen gilt ab heute der folgende Linienplan.

Alle Magdeburger Straßenbahnlinien im Überblick

Linie 1 fährt geteilt zwischen Kannenstieg und Willy-Brandt-Platz sowie zwischen Sudenburg und Olvenstedter Platz über Adelheidring. Die erste Fahrt vor 5.30 Uhr und die Fahrten nach 20 Uhr werden zum Klinikum Olvenstedt verlängert.

Linie 2 verkehrt wie gewohnt zwischen Alter Neustadt und Westerhüsen.

Linie 3 verbindet das Klinikum Olvenstedt mit Sudenburg über den Adelheidring.

Auch interessant: MVB: Jetzt steht fest, wann die neuen Bahnen fahren sollen

Linie 4 ist zwischen Cracau und Klinikum Olvenstedt über Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz, Leipziger und Hallische Straße und Europaring im Einsatz.

Linie 5 fährt zwischen Diesdorf und innerhalb der Hauptverkehrszeiten Herrenkrug, außerhalb nur bis Messegelände über Bahnhof Buckau und Domplatz.

Lesen Sie auch: MVB, Bahn und Regionalbusse: So steigen am 1. August 2025 Ticketpreise in Magdeburg

Linie 6 ist zwischen Hauptbahnhof und Herrenkrug im Einsatz – auch in den Hauptverkehrszeiten aber anders als gewohnt nur noch im 20-Minuten-Takt.

Linie 8 fährt mit zwei bis drei Fahrten an den Werktagen zwischen Neustädter See und Westerhüsen über Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz.

Auch interessant: Mehr Passagiere für die MVB - woran liegt das und was kann den Trend sichern?

Linie 9 ist auf der gewohnten Streck zwischen Neustädter See und Reform über Domplatz im Einsatz.

Linie 10 zwischen Barleber See und Sudenburg über Domplatz wird südlich des Hasselbachplatzes über Leipziger und Wiener Straße umgeleitet.

Passend zum Thema: Dann fährt in Magdeburg die Linie 10 wieder zum Barleber See

Linie 15 ist nur an wenigen Tagen zu Veranstaltungen im Einsatz. Der Streckenverlauf wird je nach Veranstaltungsort angepasst.

Sich an diesen Netzpläne zu gewöhnen, lohnt nur bedingt: In wenigen Wochen wird die Straßenbahnstrecke über den Damaschkeplatz wieder frei gegeben und dann wird das MVB-Liniennetz erneut angepasst.