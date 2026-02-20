Die letzten Tatra-Straßenbahnen sind Ende 2025 in Magdeburg aus dem Liniendienst gegangen. Dies, obwohl es den MVB an Fahrzeugen fehlt.

Bis vor wenigen Wochen gehörten in Magdeburg die Tatra-Bahnen der MVB noch zum Alltagsbild.

Magdeburg. - Aufgrund fehlender Fahrzeuge haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe ihre Linie 3 eingestellt, was aufgrund einer Gabelung der Linie 10 sogar Auswirkungen auf Sudenburg hat. Und darüber hinaus kann es ja gerade in den Wintermonaten doch hilfreich sein, auf zusätzliche Ersatzfahrzeuge zurückgreifen zu können. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob einige der älteren Straßenbahnen des Typs KT4D – jene Gelenk-Tatra-Bahnen, die erste wenige Jahre zuvor gebraucht aus Berlin gekauft worden waren – nicht über den Jahreswechsel hinaus hätten einsatzbereit bleiben können - selbst wenn sie ein wenig rumpeln und ruckeln und alles andere als barrierefrei sind.