Magdeburg - Trotz des andauernden Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi stellen die Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB nach eigenen Angaben auch am zweiten Streiktag einen verlässlichen Notbetrieb sicher.

Der angekündigte Notfahrplan mit den Straßenbahnlinien 4 und 9 sowie den Buslinien 52 und 54 sei seit 6 Uhr „erfolgreich“ im Einsatz, heißt es in einer Mitteilung. Die Fahrzeuge verkehrten derzeit im etwa 15-Minuten-Takt und sorgten damit für eine deutlich bessere Anbindung als ursprünglich erwartet, wurde mitgeteilt. Aufgrund der besonderen Betriebssituation können für den Notverkehr keine festen Abfahrtszeiten angegeben werden. Der Verkehr werde planmäßig noch bis 20 Uhr aufrechterhalten. Alle anderen Linien der MVB seien nicht im Einsatz.

Die MVB setze damit alles daran, trotz der Einschränkungen ein möglichst stabiles Angebot für ihre Fahrgäste bereitzustellen, erklärt ein Sprecher weiter.

Am Sonnabend, 28. Februar, findet jedoch kein Notverkehr statt. Straßenbahn- und Busse der MVB fahren nicht.