Magdeburg, Deutschland
Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg sucht die Polizei weiter nach den beiden Räubern. Die hatten die 69-Jährigen in deren Haus gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Ivar Lüthe 29.10.2025, 14:08
Die Polizei in Magdeburg sucht nach dem Überfall auf ein Ehepaar weiter nach den Räubern. Foto: Carsten Rehder/dpa

Magdeburg. - Der Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg in ihrem Eigenheim sorgte für Aufsehen: Zwei bislang unbekannte Männer hatten die beiden 69-Jährigen gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Zeugen können sich melden.