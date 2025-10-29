Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg sucht die Polizei weiter nach den beiden Räubern. Die hatten die 69-Jährigen in deren Haus gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei in Magdeburg sucht nach dem Überfall auf ein Ehepaar weiter nach den Räubern.

Magdeburg. - Der Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg in ihrem Eigenheim sorgte für Aufsehen: Zwei bislang unbekannte Männer hatten die beiden 69-Jährigen gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Zeugen können sich melden.