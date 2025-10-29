Ehepaar gefesselt und ausgeraubt Nach Raub in Magdeburg: Polizei ermittelt mit Hochdruck
Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg sucht die Polizei weiter nach den beiden Räubern. Die hatten die 69-Jährigen in deren Haus gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.
29.10.2025, 14:08
Magdeburg. - Der Überfall auf ein Ehepaar in Magdeburg in ihrem Eigenheim sorgte für Aufsehen: Zwei bislang unbekannte Männer hatten die beiden 69-Jährigen gefesselt und ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach den Tätern. Zeugen können sich melden.