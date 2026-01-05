weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Wohn- und Geschäftshaus gesperrt Nach verheerendem Feuer in Magdeburg: So ist der aktuelle Stand

In dem Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße in Magdeburg hat es nach dem verheerenden Brand statische und kriminaltechnische Untersuchungen gegeben. So geht es in dem Haus nun weiter.

Von Ivar Lüthe 05.01.2026, 11:15
Erste statische sowie kriminaltechnische Untersuchungen hat es in dem Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg gegeben.
Erste statische sowie kriminaltechnische Untersuchungen hat es in dem Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg gegeben. Foto: Lukas Eßer

Magdeburg. - Seit dem Großbrand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Sternstraße in Magdeburg ist das Gebäude gesperrt. Nun hat es erste statische und auch kriminaltechnische Untersuchungen gegeben. Welche Erkenntnisse diese gebracht haben.