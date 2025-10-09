Neue Flexity-Straßenbahnen rollen derzeit durch Magdeburg – doch schon bald sollen die ersten beiden Wagen wieder verschwinden. Was ist der Grund?

Eine der neuen Flexity-Straßenbahnen der MVB fährt im Magdeburger Stadtzentrum auf der Ernst-Reuter-Allee in Richtung Hauptbahnhof.

Magdeburg. - Seit Mitte September sind die neuen Niederflurstraßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) im Linienbetrieb zu erleben. Die beiden Fahrzeuge sind damit im Alltag angekommen und haben bereits die ersten Fahrgäste befördert. Doch nun diese Meldung: Die beiden Neuanschaffungen sollen wieder ins Alstom-Werk nach Sachsen zurückgeschickt werden. Grund zur Sorge? Gibt es solch gravierende Probleme mit den Fahrzeugen?