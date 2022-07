Naturschutz in Magdeburg: Seltene Käferart in Wald an der Elbe dokumentiert

Der Eichenheldbock ist akut vom Aussterben bedroht. In Magdeburg hat der Käfer, der zu den größten in Europa gehört, noch einen Lebensraum. Davon zeugen Fotos aus dem Pechauer Busch.

Der Eichenheldbock ist vom Aussterben bedroht. Dieses Foto stammt aus dem Pechauer Busch in Magdeburg.

Magdeburg - Er gehört zu den größten Käfern in Europa und ist vom Aussterben bedroht. In Magdeburg hat der Eichenheldbock jedoch noch einen Lebensraum. Davon kann Uwe Truckenmüller berichten. Er ist Ortsrat in Pechau und Fachmann für Tierökologie.