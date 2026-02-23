Die CDU/FDP-Ratsfraktion will ein Alkoholverbot für drei Kriminalitätsschwerpunkte in Magdeburg prüfen lassen. 2009 war ein solches am Hassel vom Gericht gekippt worden.

In Erfurt gibt es bereits eine Alkoholverbotszone. Auch für drei Brennpunkte in Magdeburg soll dies nun geprüft werden.

Magdeburg. - Ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen? Da klingelt doch was bei den Magdeburgern. Denn bereits 2008 hatte die Stadt ein solches am Hasselbachplatz und am Willy-Brandt-Platz verhängt. Nur wenige Monate später wurde das vom Gericht aber wieder einkassiert. Nun soll es einen neuen Versuch an drei Brennpunkten geben.