Maßnahme gegen Lärm und Straftaten Neuer Anlauf für Alkoholverbot an drei Brennpunkten in Magdeburg
Die CDU/FDP-Ratsfraktion will ein Alkoholverbot für drei Kriminalitätsschwerpunkte in Magdeburg prüfen lassen. 2009 war ein solches am Hassel vom Gericht gekippt worden.
23.02.2026, 06:15
Magdeburg. - Ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen? Da klingelt doch was bei den Magdeburgern. Denn bereits 2008 hatte die Stadt ein solches am Hasselbachplatz und am Willy-Brandt-Platz verhängt. Nur wenige Monate später wurde das vom Gericht aber wieder einkassiert. Nun soll es einen neuen Versuch an drei Brennpunkten geben.