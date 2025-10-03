Der Ausbau des Magdeburger Flugplatzes rückt erneut auf die politische Agenda - und mit ihm die bestehenden Sorgen vieler Anwohner über den Fluglärm.

Noch mehr Fluglärm? Magdeburg streitet erneut über Flugplatz-Ausbau

Viel Betrieb auf dem Magdeburger Flugplatz: Erst kürzlich landeten etliche VL3-Ultraleichtflieger. Für viele Flugzeuge ist die Start- und Landebahn aber zu kurz.

Magdeburg. - Die Pläne zur Verlängerung der Start- und Landebahn am Magdeburger Flugplatz wurden schon vor etlichen Jahren beerdigt. Nun werden sie wieder ausgegraben. Während Befürworter im Stadtrat von wirtschaftlicher Zukunft und Standortvorteilen sprechen, fürchten Kritiker mehr Belastungen der Anwohner durch Fluglärm.