Landebahn könnte 1.400 Meter lang werden Noch mehr Fluglärm? Magdeburg streitet erneut über Flugplatz-Ausbau
Der Ausbau des Magdeburger Flugplatzes rückt erneut auf die politische Agenda - und mit ihm die bestehenden Sorgen vieler Anwohner über den Fluglärm.
03.10.2025, 18:00
Magdeburg. - Die Pläne zur Verlängerung der Start- und Landebahn am Magdeburger Flugplatz wurden schon vor etlichen Jahren beerdigt. Nun werden sie wieder ausgegraben. Während Befürworter im Stadtrat von wirtschaftlicher Zukunft und Standortvorteilen sprechen, fürchten Kritiker mehr Belastungen der Anwohner durch Fluglärm.