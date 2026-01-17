weather wolkig
  4. Landesrechnungshof bezieht alte Polizeiwache: Oberste Kassenprüfer geben 5 Millionen Euro für neuen Sitz in Magdeburg aus

Der Landesrechnungshof hat seinen neuen Sitz in Magdeburg bezogen. Eine ehemalige Polizeiwache in der Innenstadt wurde dazu für über 5 Millionen Euro umgebaut.

Von Stefan Harter 17.01.2026, 09:00
Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt hat mit seiner Außenstelle in Magdeburg einen neuen Sitz bezogen.
Magdeburg. - Der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt achtet stets darauf, dass mit öffentlichen Geldern kein Schindluder getrieben wird und unsinnige Projekte finanziert werden. Jetzt haben die obersten Kassenprüfer in Magdeburg aber selbst viel Geld in die Hand genommen - zumindest im übertragenen Sinn.