In Magdeburg wird eine öffentliche Toilette geschlossen. Sie soll bald durch einen Neubau ersetzt werden. Schäden durch Vandalismus werden deshalb nicht mehr repariert.

Öffentliches WC in Magdeburg bleibt wegen Vandalismusschäden geschlossen

Die Reparatur der öffentlichen WC-Anlage in Magdeburg ist für die Stadt zu teuer.

Magdeburg - Die öffentliche Toilette am Nicolaiplatz ist ab sofort gesperrt. Grund sind Vandalismusschäden, wie die Stadtverwaltung informiert. Diese sind so gravierend, dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich wäre, heißt es weiter.

Denn das Häuschen soll im Herbst 2024 ohnehin abgerissen und durch eine moderne WC-Anlage ersetzt werden. Zudem werden demnächst die Umgestaltungsarbeiten am Nicolaiplatz fortgesetzt, so dass größere Baumaßnahmen im Umfeld der Toilette anstehen.

Neue Unisex-Anlage mit automatischer Sitzbrillenreinigung geplant

Daher hatte der zuständige Abfallwirtschaftsbetrieb entschieden, sie vorerst gänzlich außer Betrieb zu nehmen. Dafür werde um Verständnis gebeten, heißt es in einer Mitteilung.

Der geplante Neubau werde laut Verwaltung als barrierefreie Unisex-Anlage mit automatischer Sitzbrillenreinigung errichtet. Die kompakte Anlage lasse „sich gut in den städtebaulichen Kontext integrieren“, heißt es. Vorbild sind die neuen Modelle mit Glaskeramik-Fassade am Alten Rathaus und am Nordpark.

Das Besondere: Das Dach der Toilette am Nicolaiplatz soll begrünt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 175.000 Euro, der Eigenanteil der Stadt liegt bei 58.500 Euro.