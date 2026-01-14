Schwimmen und Sauna in Magdeburg Olvenstedter Schwimmhalle öffnet nach zwei Wochen wieder
Die Schwimmhalle in Magdeburg-Olvenstedt musste zwei Wochen schließen. Nur die Sauna war nutzbar. Jetzt kann dort auch wieder geschwommen werden. Was die Gründe waren.
14.01.2026, 10:04
Magdeburg. - Die Elbeschwimmhalle in Magdeburg ist derzeit nicht nutzbar. Für zwei Wochen musste die Olvenstedter Schwimmhalle ebenfalls geschlossen werden. Nun kann sie wieder geöffnet werden. Das waren die Gründe für die Schließung.