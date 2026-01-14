weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Schwimmen und Sauna in Magdeburg: Olvenstedter Schwimmhalle öffnet nach zwei Wochen wieder

Die Schwimmhalle in Magdeburg-Olvenstedt musste zwei Wochen schließen. Nur die Sauna war nutzbar. Jetzt kann dort auch wieder geschwommen werden. Was die Gründe waren.

Von Lena Bellon 14.01.2026, 10:04
In Magdeburg-Olvenstedt war die Schwimmhalle für knapp zwei Wochen nicht nutzbar. Nun öffnet sie wieder.
In Magdeburg-Olvenstedt war die Schwimmhalle für knapp zwei Wochen nicht nutzbar. Nun öffnet sie wieder. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Die Elbeschwimmhalle in Magdeburg ist derzeit nicht nutzbar. Für zwei Wochen musste die Olvenstedter Schwimmhalle ebenfalls geschlossen werden. Nun kann sie wieder geöffnet werden. Das waren die Gründe für die Schließung.