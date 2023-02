Luftaufnahme der Sana Kliniken Sommerfeld in Brandenburg.

Magdeburg/Sommerfeld (vs) - Die Uni Magdeburg geht neue Wege: Damit die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses weiter an Attraktivität gewinnt, kooperiert die Medizinische Fakultät seit 1. Februar mit den Sana Kliniken in Sommerfeld. Das könnte für junge Ärzte attraktiv sein.