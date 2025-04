Partys in Magdeburg am Osterwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Osterwochenende 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Insel der Jugend: Unter dem Titel "Wildest Dreams" wird am 17.4. ab 22 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 eine Nacht mit Musik von Taylor Swift gefeiert. Am 19.4. ab 22 Uhr sorgen das Rocken am Brocken DJ-Set, Rockstudio und die Monopiraten für die Musik zur "Indie Disko".

Down Town Club: In der Nacht zum Ostersonnabend wird ab 24 Uhr Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club Musik zu "All in the mix" von DJ Vendetta aufgelegt. "Bunny Bounce" ist die Osterparty mit DJ Floence am 19.4. ab 23 Uhr überschrieben.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub am 18.4. um 23 Uhr zum "Dark Techno" mit Philter, Patrick Arbez und Dekai seine Türen. „Never Stop“ folgt am 19.4. ab 23 Uhr mit Continous Return, Magdalena May und Trust auf dem einen sowie mit Bizarro und Gretaepisch auf dem anderen Floor.

Prinzzclub: Hip-Hop, Afrobeats, Amapiano, Latin und Deutschrap spielt DJ Abuze am 18.4. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Den "Happy Bunny" lässt DJ Big A zwei Tage später am 20.4. ab 23 Uhr tanzen.

Ellen Noir: "Locker und flockig" heißt die Party am 18.4. ab 24 Uhr im Ellen Noir im Bahnhof Buckau in der Porsestraße 16. Für die Musik sorgen Beat und Bizeps, Togs, Krause vs Trypsin, Fehlfunction und Icaruzzz vs Bero. Der Eintritt ist frei. Am 19.4. zelebrieren Babbax, BMG, Minupren, Wanja, Zybrixx und Rabazz.ink mit Hardtechno und Hardtekk ab 22 Uhr "Babbax B-Day & Friends".

Nachdenker: Zum "Darkdenker" wird der Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 am 19.4. ab 20 Uhr bei New Wave und Gothic der 80er und 90er mit Dark Linse und dem Schwarzen Hasen.

Festung Mark: Ab 21 Uhr feiert am 19.4. DJ Boris im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall eine Schlagerparty. Zeitgleich beginnt die "Neue Ü30 Party". Für beide Events berechtigen die Tickets des Osterfeuers zuvor zum freien Eintritt.

Idol: Eine Ü-30-Party steht für den 19.4. ab 21 Uhr auf dem Plan für das Idol im Rennebogen 177.

Kunstkantine: Am 19. April ab 22 Uhr gibt’s den nächsten Bumms in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 - dieses Mal mit Sven Weisemann.

Boys’n’Beats: Die "Sternstunden" mit Stella deStroy brechen am 19. April ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, an. House, R'n'B, 80er und Charts erklingen zu "Happy Ostern" am 20.4. ab 23 Uhr.

Buttergasse: Der "One Love Saturday" wird am 19.4. ab 23 Uhr von DJ Kird Van Dubbenstein in die Buttergasse am Alten Markt 13 gestaltet. "Time To Remember" ist es dann am 20.4. ab 23 Uhr mit Eric SSL und C.H.R.I.S., die Trance, Techno und Rave auflegen.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.