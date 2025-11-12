Spender werden für die Restaurierung einer der drei Orgeln im Magdeburger Dom gesucht. Das Projekt hat Fahrt aufgenommen.

Paradiesorgel im Magdeburger Dom: Die größten Pfeifen sind schon weg

Magdeburg. - Es ist ein schönes Gefühl, wenn eine Orgel nicht nur Töne, sondern Begeisterung erklingen lässt. Und genau das geschieht gerade im Magdeburger Dom: Das Projekt zur Erneuerung der Prospektpfeifen der Paradiesorgel hat in den vergangenen Wochen ordentlich Rückenwind bekommen. Nach dem Artikel Ende Oktober sind nicht nur wohlklingende Worte, sondern auch viele wohlgesinnte Menschen hinzugekommen, die sich gefragt haben: Wie werde ich eigentlich Pfeifenpate?