Pipi-Problem in einem Magdeburger Park

Magdeburg. - Wenn es im Bereich der Blase kneift, empfiehlt sich der Gang zur Toilette. Nur: Was tun, wenn keine verfügbar ist? Vor diesem Problem stehen immer wieder Besucher des Klosterbergegartens. Hier sollte laut einem „Toilettenkonzept“ im Bereich des Parkplatzes im früheren Elbbahnhof ähnlich wie am Hohenstaufenring am Nordpark ein modernes WC aufgestellt werden. Aus Kostengründen möchte die Stadt darauf verzichten.

Aber könnte man denn nicht einfach die alte Toilette zwischen Gesellschaftshaus und Benediktinerstraße wieder nutzen? Mit dieser Frage von CDU-Stadtrat Frank Schuster hat sich die Stadtverwaltung nun beschäftigt. Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug sagt: „Das Gartenhaus kann prinzipiell als Toilette genutzt werden.“

Welche besonderen Kosten Magdeburg für dieses WC zahlen müsste

Doch es sprechen mehrere Gründe dagegen. Das Haus ist zum einen nicht barrierefrei. Und dabei geht es nicht allein um das Innenleben der alten Bedürfnisanstalt. Draußen sind Gehstufen, die barrierefrei gestaltet werden müssten. Und noch komplizierter stellt sich die Situation am Zugang von der Benediktinerstraße dar.

Und natürlich ist auch das Gartenhaus selbst denkmalgeschützt. 65.000 Euro würde allein dessen Umbau wohl kosten.

Andreas Stegemann leitet den Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb der Landeshauptstadt und hat auch den laufenden Betrieb im Blick. Denn da es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, könnte man nicht einfach als WC eine leicht zu reinigende Edelstahl-Anlage einbauen. Die Folge: „Wir müssten dort permanent Reinigungskräfte einsetzen, um große Vandalismusschäden zu verhindern“, so Andreas Stegemann. Die Toilette würde zudem nur saisonal genutzt.

Welche Alternativen im Umfeld dieses Parks vorhanden sind

Die Alternative für Parkbesucher? Während deren Öffnungszeiten können Toiletten im Gesellschaftshaus und in den Gruson-Gewächshäusern genutzt werden. Und auf der anderen Seite der Sternbrücke befindet sich am Albinmüller-Turm eine öffentliche Toilette, die im Zuge der Errichtung eines neuen Basisbaus für dieses Baudenkmal einen Ersatz erhalten wird.