In Magdeburg steht neuerdings ein Pommes-Automat. In fünf Minuten liefert er heiße Pommes – sogar mit veganer Chili-Cheese-Sauce. Reporterin Lena Bellon macht den Geschmackstest.

Mit Video: Pommes-Automat in Magdeburg - Wie die 5-Minuten-Fritten schmecken

Oxana Beis und ihr Mann betreiben seit September 2025 den „PomMat“ in Magdeburg.

Magdeburg. - Sie sind heiß, knackig und gesalzen: Pommes aus dem „PomMat“ in Magdeburg. Pizza- oder Eisautomaten gibt es schon der Stadt. Nun gibt es auch Pommes. Wo der Automat steht, was die Pommes kosten und wie sie schmecken.