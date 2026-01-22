weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburger des Jahres 2025: Preis für Ehrenamtliche: Sie retten Rehkitze vor dem Mähtod

Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leserinnen und -Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehören auch Christian Möller und Jan Driesnack. Sie bewahren als Wildtier-Retter Rehkitze vor dem Mähtod.

Von Romy Bergmann 22.01.2026, 06:00
Reporterin Romy Bergmann hielt bei der Gala zur Ehrung des „Magdeburger des Jahres 2025“ die Laudatio auf Christian Möller (links) und Jan Driesnack.
Reporterin Romy Bergmann hielt bei der Gala zur Ehrung des „Magdeburger des Jahres 2025“ die Laudatio auf Christian Möller (links) und Jan Driesnack. Foto: Viktoria Kühne

Magdeburg. - Zu den Magdeburgern des Jahres 2025 haben die Leserinnen und Leser der Volksstimme auch Jan Driesnack und Christian Möller gewählt. Beide sind im Verein Wildtierretter Sachsen-Anhalt tätig– meinen herzlichsten Glückwunsch!