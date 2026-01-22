Magdeburger des Jahres 2025 Preis für Ehrenamtliche: Sie retten Rehkitze vor dem Mähtod
Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leserinnen und -Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehören auch Christian Möller und Jan Driesnack. Sie bewahren als Wildtier-Retter Rehkitze vor dem Mähtod.
22.01.2026, 06:00
Magdeburg. - Zu den Magdeburgern des Jahres 2025 haben die Leserinnen und Leser der Volksstimme auch Jan Driesnack und Christian Möller gewählt. Beide sind im Verein Wildtierretter Sachsen-Anhalt tätig– meinen herzlichsten Glückwunsch!