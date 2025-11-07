160 Journalisten, Kameraleute und Techniker von mehr als 50 Medien sind im Landgericht Magdeburg zum Prozess gegen den Attentäter vom Weihnachtsmarkt akkreditiert.

Prozessbeobachter werden aus ganz Deutschland und Europa in Magdeburg erwartet

Auch einen Tag nach dem Anschlag gab es eine große Medienpräsenz, hier an der Johanniskirche in Magdeburg.

Magdeburg. - Für den am Montag in der Landeshauptstadt beginnenden Prozess gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt haben sich rund 160 Journalisten, Techniker und Kameraleute akkreditieren lassen. Sie arbeiten für mehr als 50 Zeitungen, TV- und Rundfunkstationen sowie verschiedenen Nachrichtenagenturen. Das sagte Landgerichtssprecher Christian Löffler auf Nachfrage. Er erklärt aber auch: „Mit einberechnet sind in dieser Zahl auch die möglichen Vertretungen.“ Die 100 vorgesehenen Presse-Sitzplätze in dem extra dafür aufgebauten Gebäude würden deshalb auch ausreichen.