Reisenden im Hauptbahnhof Magdeburg fallen sie auf: Zahlreiche Zettel, die an den Aufgängen zu den Bahnsteigen hängen.

Reisende aufgepasst: Was diese Zettel im Hauptbahnhof Magdeburg bedeuten

Neue Hinweise an allen Bahnsteigen zu finden

Diese Zettel hängen derzeit im Hauptbahnhof Magdeburg.

Magdeburg. - Der Magdeburger Hauptbahnhof wird täglich von bis zu 30.000 Reisenden für Fahrten mit Intercity-Zügen, Regional- und S-Bahnen genutzt. Auf dem Weg dorthin passieren sie an den Bahnsteigen neuerdings Hinweiszettel der besonderen Art. Was sie bedeuten.