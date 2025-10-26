weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Neue Hinweise an allen Bahnsteigen zu finden Reisende aufgepasst: Was diese Zettel im Hauptbahnhof Magdeburg bedeuten

Reisenden im Hauptbahnhof Magdeburg fallen sie auf: Zahlreiche Zettel, die an den Aufgängen zu den Bahnsteigen hängen.

Von Rainer Schweingel 26.10.2025, 08:00
Diese Zettel hängen derzeit im Hauptbahnhof Magdeburg.
Magdeburg. - Der Magdeburger Hauptbahnhof wird täglich von bis zu 30.000 Reisenden für Fahrten mit Intercity-Zügen, Regional- und S-Bahnen genutzt. Auf dem Weg dorthin passieren sie an den Bahnsteigen neuerdings Hinweiszettel der besonderen Art. Was sie bedeuten.