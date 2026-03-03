Matthi Engel und Joachim Villegas lassen in Magdeburg zwei Schriftsteller aufeinandertreffen, die einander im wahren Leben nie begegnet sind.

Magdeburg. - Ein gott- und menschenverlassener Ort bildet den Ausgangspunkt für einen Abend auf dem Magdeburger Werder, an dem zwei Dichter aufeinandertreffen, die sich im wirklichen Leben nie begegnet sind. Im Insel Theater in der Zollstraße 19 rückt das Schauspiel „Frohkost“ Joachim Ringelnatz und Christian Morgenstern zusammen und lässt ihre Texte, Gedanken und Lebenslinien ineinandergreifen. Ringelnatz’ berühmte Worte über jene Eisenbahnpunkte im Nirgendwo, an denen Fremde den Verstand verlieren, geben den Ton an und öffnen einen Raum, in dem Absurdes, Nachdenkliches und Sprachspielerisches nebeneinander stehen.

Ringelnatz und Morgenstern begegnen sich an imaginärem Ort in Magdeburg

Obwohl Ringelnatz und Morgenstern unterschiedlichen biografischen Wegen folgten, zeigen ihre Gedichte und Erzählungen auffällige Parallelen. Sprachwitz trifft auf Melancholie, Nonsens auf feine Beobachtung, Musikalität auf leise Skandale. Das Stück greift diese Nähe auf und formt daraus eine theatrale Begegnung, die zwischen Biografie und Dichtung pendelt. Die beiden Dichter begegnen sich an einem imaginären Ort, fernab der Welt, und führen dort einen Dialog, der aus Versen, Szenen und Liedern entsteht.

Matthias Engel und Joachim Villegas gestalten den Abend spielerisch und musikalisch. Sie verleihen den Texten Stimme, Rhythmus und Bewegung und lassen die unterschiedlichen Tonlagen der beiden Autoren hörbar werden. Die Regie liegt bei Therese Thomaschke, die gemeinsam mit dem Ensemble auch die Stückfassung erarbeitete. Der Fokus liegt dabei auf der Sprache selbst, auf ihrem Klang und ihren Brüchen, weniger auf einer linearen Handlung.

Das sind die Termine für „Frohsinn“ im Magdeburger Insel Theater

Das Schauspiel steht an mehreren Abenden im März auf dem Spielplan. Am 5., 6. und 7. März beginnt der Abend jeweils um 20 Uhr, der Einlass öffnet um 18 Uhr. Am Sonntag, dem 8. März, startet die Aufführung um 18 Uhr, der Einlass um 16 Uhr. Weitere Termine folgen am 26., 27. und 28. März mit Einlass um 18 Uhr sowie am 29. März mit Einlass um 16 Uhr.