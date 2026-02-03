Deftig essen vor oder nach der Vorstellung: Was hat es mit dem neuen gastronomischen Angebot im Theater auf dem Magdeburger Werder auf sich?

Im Insel Theater an der Zollstraße in Magdeburg wird jetzt auch warme Küche für die Besucher der Vorstellungen serviert.

Magdeburg. - Gäste kommen früher, bleiben länger – und bekommen jetzt auch etwas Warmes auf den Teller. Das „Insel Theater“ auf dem Werder in Magdeburg hat sein Angebot erweitert. Die freie Kultureinrichtung reagiert damit auf eine Beobachtung aus dem ersten Jahr nach dem Übergang des bisherigen Theaters an der Angel an ein neues Team. Die Erkenntnis aus dem Jahr 2025: Wer einmal da ist, will nicht gleich wieder gehen.