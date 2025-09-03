weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Zur Stärkung der City: Samstags kostenfrei parken in Magdeburgs Innenstadt?

Zur Stärkung der City Samstags kostenfrei parken in Magdeburgs Innenstadt?

Erst vor wenigen Wochen sind die höheren Parkgebühren in Magdeburg wirksam geworden. Nun könnten sie an Samstagen komplett gestrichen werden - zumindest in der Innenstadt.

Von Sabine Lindenau 03.09.2025, 06:10
Mit ihrer XXL-Herz-Aktion möchte die IG Innenstadt Menschen in die Magdeburger Altstadt locken. Auch kostenfreies Parken, wie es das City Carré samstags anbietet, könnte das Zentrum beleben.
Mit ihrer XXL-Herz-Aktion möchte die IG Innenstadt Menschen in die Magdeburger Altstadt locken. Auch kostenfreies Parken, wie es das City Carré samstags anbietet, könnte das Zentrum beleben. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Wie kommt man aktuell in Magdeburgs Innenstadt? Eine Frage, die Einheimische noch recht gut beantworten können. Oder auf Straßenbahn und Fahrrad umsteigen. Doch Auswärtige meiden das Wochenend-Shopping in der Landeshauptstadt mitunter aufgrund der desolaten Verkehrssituation. Kostenfreies Parken soll nun wieder mehr Menschen in die Innenstadt locken.