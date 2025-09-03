Erst vor wenigen Wochen sind die höheren Parkgebühren in Magdeburg wirksam geworden. Nun könnten sie an Samstagen komplett gestrichen werden - zumindest in der Innenstadt.

Mit ihrer XXL-Herz-Aktion möchte die IG Innenstadt Menschen in die Magdeburger Altstadt locken. Auch kostenfreies Parken, wie es das City Carré samstags anbietet, könnte das Zentrum beleben.

Magdeburg. - Wie kommt man aktuell in Magdeburgs Innenstadt? Eine Frage, die Einheimische noch recht gut beantworten können. Oder auf Straßenbahn und Fahrrad umsteigen. Doch Auswärtige meiden das Wochenend-Shopping in der Landeshauptstadt mitunter aufgrund der desolaten Verkehrssituation. Kostenfreies Parken soll nun wieder mehr Menschen in die Innenstadt locken.