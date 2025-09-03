Zur Stärkung der City Samstags kostenfrei parken in Magdeburgs Innenstadt?
Erst vor wenigen Wochen sind die höheren Parkgebühren in Magdeburg wirksam geworden. Nun könnten sie an Samstagen komplett gestrichen werden - zumindest in der Innenstadt.
03.09.2025, 06:10
Magdeburg. - Wie kommt man aktuell in Magdeburgs Innenstadt? Eine Frage, die Einheimische noch recht gut beantworten können. Oder auf Straßenbahn und Fahrrad umsteigen. Doch Auswärtige meiden das Wochenend-Shopping in der Landeshauptstadt mitunter aufgrund der desolaten Verkehrssituation. Kostenfreies Parken soll nun wieder mehr Menschen in die Innenstadt locken.