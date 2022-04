Schäfer in Magdeburg: Ein Marathon für gepflegte Deiche

Auf einer Route von gut 42 Kilometern sind Schäfer zwischen Magdeburg und Schönebeck unterwegs. Am Elbdeich erfüllen sie eine wichtige Aufgabe für den Hochwasserschutz.

Rolf Zahn und Dietmar Richter stehen mit ihrer Schafherde am Ufer der Elbe zwischen Magdeburg-Prester und Kreuzhorst.

Magdeburg - Bei Wind und Wetter stehen sie draußen. Am Ufer der Elbe. Mit den Schafen. Gut 1200 Alttiere und 300 Lämmer sind in diesen Tagen am rechten Hauptdeich zwischen Prester und Kreuzhorst zu beobachten.