Seit fast 20 Jahren gibt es in Olvenstedt spezielle Angebote für Väter und Kinder. Seitdem haben sich die Herausforderungen in Familien geändert – der Bedarf an Austausch und Aktivität ist jedoch geblieben.

Magdeburg - Mutter-Kind-Kurs, -Treff oder -Kur. Die Angebote für Frauen und ihren Nachwuchs sind zahlreich in Magdeburg. Aber auch Väter haben Fragen, den Bedarf sich auszutauschen und wollen sinnvoll Zeit mit ihren Kindern verbringen – zumindest wenn man dem langanhaltenden Erfolg der Väterarbeit in Magdeburg-Olvenstedt glaubt. Die Pädagogen erklären auch, mit welchen Klischees Väter oft noch zu kämpfen haben.

„Wir starten Projekte nicht, weil wir das veranlassen. Sondern weil wir den Bedarf sehen und dann passende Angebote schaffen“, erklärt Steffen Hickisch, Geschäftsführer der Brücke, einem freien Träger der Jugendhilfe in Magdeburg.

Magdeburgs Engagement für Väter

So wurde 2004 eine Gruppe mit alleinerziehenden und geschiedenen Vätern und deren Kindern ins Leben gerufen. „Nur ein kleiner Anteil der Mitarbeitenden waren damals Männer.

Sie haben ein Konzept geschrieben und ein paar Väter für die Gruppe eingeladen“, erzählt der Geschäftsführer. Angefangen habe es mit Infoabenden und Treffen, um sich auszutauschen.

Väter in Sachsen-Anhalt: Neue Perspektiven

„Die Väter haben ihre Themen ganz alleine gefunden und kamen sofort ins Gespräch“, sagt Hickisch. Die Fragen seien von Essen und Einschulung bis hin zu Scheidung und Sorgerecht gegangen. Für die Väter-Kinder-Gruppen habe die Brücke dann auch Freizeit- und Sportaktivitäten sowie Erlebniswochenenden angeboten.

Nach und nach seien auch Väter dazugekommen, die nicht geschieden oder alleinerziehend waren, sondern sinnvoll Zeit mit ihrem Kind verbringen wollten.

Die Nachfrage sei zunehmend größer geworden. Durch die Pandemie seien die Treffen ausgefallen und die Gruppen hätten sich verändert, würden jedoch zum Teil noch immer bestehen. „Wir wollen nun wieder frisches Blut in die Gruppen bringen und das Angebot neu aufrollen“, erklärt Hickisch.

Vater-Kind-Gruppen: Gemeinsam stark in Magdeburg

Der neuen Ära des Väterzentrums widmet sich nun unter anderem Danny Wels. Der 44-Jährige ist selbst zweifacher Vater und geschieden.

Magdeburger Väterzentrum: Unterstützung und Gemeinschaft

Die eigenen Erfahrungen könne er gepaart mit seinem Beruf als Erzieher, seiner Arbeit im Familien- und Jugendzentrum (Faju) und der Ausbildung zum Abenteuer- und Erlebnispädagogen in der Väterarbeit einbringen.

Bei einer Infoveranstaltung habe er Themen gesammelt und mittlerweile zwölf Väter plus deren Kinder für seine Arbeit gewonnen. „Die Themen sind wieder vielfältig. Oft geht es um Erziehungsthemen, wie man am Tisch beim Essen mit den Kindern agiert beispielsweise.“ Wichtig sei ihm, dass zunächst alles angesprochen werden darf. „Viele denken, dass ich als Pädagoge gleich werte, etwas richtig oder falsch finde. Aber darum soll er nicht gehen“, sagt Wels.

Erzieher in Magdeburg: aktive Vaterrolle stärken

Ein großer Punkt, der sich seit 2004 verändert habe, führe ohnehin schon zu großen Verunsicherungen: Medien. Auf Blogs, Youtube-Kanälen, Instagram und Tik-Tok zeigen Familien weltweit ihr Leben, geben Tipps zur Kindererziehung – das verunsichere viele Eltern.

Dadurch kämen Fragen wie „muss ich das jetzt auch so machen?“ oder „wenn ich es nicht so mache, ist es dann falsch?“ auf. Bei so viel verfügbarer Information und Meinung sei es zunehmend für Eltern schwer, zu filtern.

Väter in Magdeburg: Gemeinsam für Kindererziehung

Für den Austausch genau solcher Fragen seien die Treffen und Aktivitäten wichtig – auch um Schwächen zuzugeben oder Unsicherheiten zu besprechen. „Mir ist wichtig, einen geschützten Raum zu bieten.

Weil: Gerade bei Männern wird oft erwartet, dass sie keine Schwächen zeigen“, sagt Wels. Auffällig sei, wie viele Eltern den Druck von sehr hohen Erwartungen spüren würden. Der Pädagoge hat dazu einen Rat: „Mehr eigene Regeln machen.“ Auch die Geschlechterrollen, die Männern und Frauen – besonders beim Thema Elternschaft – auferlegt werden, seien gesellschaftlich aufgezwungen.

Sachsen-Anhalts Väter: vielfältige Unterstützung in Magdeburg

Danny Wels beobachtet: „Viele Männer werden noch kritisch beäugt, wenn sie von der Gruppe erzählen oder dass sie auch mal einen Rat suchen.“ Bei Müttern sei das gesellschaftlich anerkannter.

Bei der Volksstimme-Umfrage zur Familienfreundlichkeit in Sachsen-Anhalt haben knapp 12.000 Teilnehmer die rund 40 Fragen aus elf Bereichen beantwortet und konnten dabei Noten von 1 (sehr gut) bis 5 (schlecht) vergeben werden.

1.590 Teilnehmer gaben an, in Magdeburg zu wohnen. Insgesamt 230 der Magdeburger gaben an, dass sie Väter sind – also männlich mit Kindern. Die besten Noten erhielt das Themenfeld Arbeit, am schlechtesten schnitt die Kategorie Medizinische Versorgung ab.

Gut bewerteten Väter auch den Zustand der Schulgebäude und gaben an, dass ihr Kind gern zur Schule geht und die Erzieher in der Kita engagiert sind. Insgesamt haben die Magdeburger Väter die Durchschnittsnote 2,74 vergeben. Mütter aus Magdeburg haben eine Gesamtwertung von 2,88 vergeben.