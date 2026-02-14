In Stendal liegt Liebe in der Luft. Blumenhändler und Restaurantbetreiber haben am Valentinstag alle Hände voll zu tun.

Valentinstag in Stendal: So wirkt sich der Feiertag auf Geschäfte und Restaurants aus

Stendal - Daniela Krüger von der Blumenmanufaktur in Stendal sagt mit einem Lächeln auf den Lippen: „Ich kann nur noch an Sträuße denken.“ Bei ihr wurden eifrig Blumen bestellt, damit Männer und Frauen ihren Liebsten am Valentinstag eine Freude bereiten können.

„Im letzten Jahr gab es wenig Bestellungen. Dieses Mal sind es richtig viele“, sagt die Inhaberin. Beliebt seien weiterhin Rosen, doch sie habe auch viele Kundinnen, die andere Wünsche haben. „Sie wollen etwas Besonderes, was man nicht so im Supermarkt bekommen kann.“

Jörg Siersleben hat ebenfalls alle Hände voll zu tun. Der Betreiber des „Daily am Dom“ hat extra für den Valentinstag geöffnet. „Wir sind komplett ausgebucht“, sagt er. Etwa 80 Reservierungen sind bei ihm eingegangen, vor allem für zwei Personen. Für das passende Flair sorgt eine dezente Tischdekoration mit Rosen. „Zudem haben wir ein spezielles Vier-Gänge-Menü vorbereitet. Ich denke, das wird gut ankommen“, sagt er.

In den Cafés der Hansestadt ist der Andrang nicht ganz so stark. Mehrere Bäckereien bieten um den Valentinstag Kuchen und Gebäcke mit rosa-rotem Zuckerguss und in Herzform an. „Bestellungen haben wir nicht vermehrt, aber unsere Herztörtchen sind beliebt“, sagt Jette Cobold, Mitarbeiterin im Café „Verzuckert“.

Liebe liegt auch im Uppstall-Kino in der Luft. Mit einer speziellen Valentinstagsaktion wird der Feiertag für Kinobesucher zelebriert.

In der Buchhandlung Genz macht sich der romantische Feiertag eher weniger bemerkbar. „Liebesromane werden weniger verschenkt“, sagt Inhaberin Susanne Malzahn. Aber: „Die Lust am Lesen solcher Bücher steigt etwas. Viele Frauen wollen um diese Zeit einfach etwas mit einem schönen Ausgang lesen.“

Und wollen sich Mann und Frau vor dem Date noch mal so richtig schick machen? Mehrere Friseurinnen in Stendal teilen die gleiche Erfahrung: Der große Andrang bleibt aus. Der Valentinstag ist ein Tag wie jeder andere.