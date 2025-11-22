In Magdeburgs Norden haben schon wieder Autos gebrannt. In der Straße hatte es in der Vergangenheit schon Autobrände gegeben. Dieses Mal erwischte es zwei Autos und ein Motorrad.

Nach dem Brand von drei Fahrzeugen in Magdeburg ermittelt die Polizei.

Magdeburg. - Es hört einfach nicht auf: Schon wieder hat in Magdeburgs Stadtteil Neue Neustadt ein Feuer gegeben, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt worden sind. In der Straße, in der es in der Nacht zu Samstag (22. November 2025) passierte, hatte es in der Vergangenheit schon mehrfach Brände gegeben.