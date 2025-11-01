Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Am Sonnabend, 15. November, geben Magdeburger Schulen und Beratungsstellen bei der Schulmesse Antworten – und stellen neue Angebote vor.

Die nächste Schulmesse in den Messehallen in Magdeburg steht bevor.

Magdeburg. - Gymnasium, Gemeinschaftsschule oder Sekundarschule: Wie soll die Schullaufbahn des Kindes nach der vierten Klasse weitergehen? Bei der Magdeburger Schulmesse werden Möglichkeiten aufgezeigt. In diesem Jahr gibt es auch einige Neuerungen.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, wir haben so viele Anmeldungen wie nie zuvor“, konnte Maik Garburg vom Stadtelternrat bei der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses berichten. Der Stadtelternrat organisiert die Messe ehrenamtlich und wird von der Stadt unterstützt.

Schulmesse in Magdeburg am 15. November in der Messehalle 2

Der Termin steht auch schon bevor. Am Sonnabend, 15. November, sind interessierte Eltern mit ihren Kindern in der Messehalle 2 willkommen. Zwischen 10 und 14 Uhr können sie sich an Ständen vieler Magdeburger Schulen über deren Profile informieren.

Auch interessant:Riesentorte und eine große Überraschung für Magdeburgs bunteste Schule

Nicht nur weiterführende Schulen, auch Grundschulen präsentieren sich an dem Tag. Zwar gibt es in Magdeburg Schuleinzugsbezirke für die Grundschulen. Aber wer darüber nachdenkt, sein Kind in einer Grundschule in freier Trägerschaft einschulen zu lassen, kann sich über Angebote informieren.

Fast alle Magdeburger weiterführenden Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft sowie einige der privaten Grundschulen werden bei der Schulmesse dabei sein. Auch verschiedene schulrelevante Beratungsstellen und zusätzliche Lernangebote sind vertreten.

Neu sind in diesem Jahr Videos, die vor Ort abgespielt werden, in denen die Schullaufbahn erklärt wird. Dabei steht der Übergang von der vierten zur fünften Klasse im Fokus.