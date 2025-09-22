weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Das müssen Badegäste jetzt wissen: SOS in Magdeburger Schwimmhallen: Akute Personalnot hat nun Folgen

Das müssen Badegäste jetzt wissen SOS in Magdeburger Schwimmhallen: Akute Personalnot hat nun Folgen

Die Personalnot in den Magdeburger Schwimmenhallen ist groß. Weil Mitarbeiter langfristig ausfallen und sich niemand bewirbt, gibt es jetzt Konsequenzen für alle Badegäste.

Von Stefan Harter 22.09.2025, 06:00
Der Betrieb der Schwimmhallen in Magdeburg wird unter der akuten Personalnot leiden.
Der Betrieb der Schwimmhallen in Magdeburg wird unter der akuten Personalnot leiden. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Immer wieder mussten bereits Schwimmhallen oder Freibäder in Magdeburgkurzfristig für einige Tage schließen. Der Grund war neben technischen Problemen meist: akute Personalnot. Diese hat sich inzwischen so weit verschärft, dass die Stadtverwaltung nun dauerhafte Einschränkungen im Badebetrieb durchsetzen muss.