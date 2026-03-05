Ausgerechnet bei sicheren Wegen für Schüler in Magdeburg greift nun der Rotstift. Das sorgt für Kritik.

Spardiktat: Geht das zu Lasten der Sicherheit junger Magdeburger?

Blick über die Magdeburger Altstadt: Viele Vorhaben der Stadt sollen aus Kostengründen auf Eis gelegt werden. Das sorgt für Kritik.

Magdeburg. - Dem Spardiktat aus dem Landesverwaltungsamt in Halle sind in der Februarsitzung des Magdeburger Stadtrats mehrere Vorhaben aus Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr zum Opfer gefallen. Die Streichungen wurden den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses nicht einmal zur Diskussion vorgelegt. Entsprechend scharf fiel die Kritik aus – vor allem an einem Projekt, das viele für unverzichtbar halten.