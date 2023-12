Achtung, Kinder! Darauf weist das entsprechende Verkehrszeichen auch in der Haldensleber Straße in Magdeburg hin.

Magdeburg - Der Polarspielplatz an der Wedringer Straße in Magdeburg-Neustadt wird derzeit im Auftrag des Stadtgartenbetriebs umgebaut und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Ist die Anlage irgendwann fertig, wird sie vor allem in den warmen Monaten wieder dicht bevölkert sein. Um die Sicherheit der kleinen Besucher zu erhöhen, hatte die SPD-Fraktion im Stadtrat vorgeschlagen, einen Fußgängerüberweg in der Haldensleber Straße in Höhe der Hausnummern 7/8 zu installieren.

Dies sei notwendig, weil viele Kinder auf der Nordseite der Straße wohnen würden und durch den Verkehr ein Überqueren mitunter schwierig sei, wie es im Antrag heißt. Außerdem sollte laut Änderungsantrag von Grüne/Future! die Verwaltung zusätzlich prüfen, welche weiteren Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in diesem Bereich durchgeführt werden könnten.

Tempo 30 und Warnschild sind ausreichend

Magdeburgs Baubeigeordneter Jörg Rehbaum hat das Anliegen nun untersuchen lassen und informiert in einer aktuellen Stellungnahme über das Ergebnis. Demnach besteht aus Sicht der Stadtverwaltung kein zusätzlicher Handlungsbedarf. An den Kreuzungsbereichen an der Grünstraße und am Kuckhoffplatz seien ausreichend sichere Querungsmöglichkeiten vorhanden.

Die Haldensleber Straße ist zudem eine Tempo-30-Zone und es ist das Verkehrszeichen „Vorsicht, Kinder!“ vorhanden. Beides diene bereits einer erhöhten Verkehrssicherheit, so Rehbaum.

Unfallzahlen geben keinen Grund für Fußgängerüberweg

Eine Anfrage bei der Polizei habe ergeben, dass in der Haldensleber Straße in den vergangenen fünf Jahren sechs Verkehrsunfälle erfasst wurden. Davon sei einer mit einem leicht verletzten Kind als Fußgänger gewesen, bei dem dieses unachtsam gewesen sei. Diese Zahlen würden keine Querungshilfe oder einen Überweg begründen, so der Beigeordnete.

Auch bei einer Vor-Ort-Kontrolle waren keine Probleme festgestellt worden. Somit sehe die Verwaltung keine Möglichkeit, weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung zu ergreifen, erklärt Jörg Rehbaum.