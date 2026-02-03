Die Halberstädter Straße gilt plötzlich als Unfallschwerpunkt Nummer eins im Land. Doch was sagen die Zahlen wirklich? Die Stadt Magdeburg rückt die Studie einer Versicherung zurecht – und erklärt, wie Verkehrssicherheit tatsächlich bewertet wird.

Stadt bewertet Unfallstatistik: Ist die Halberstädter Straße in Magdeburg wirklich so gefährlich?

Nach Auswertung einer Unfallstatistik durch eine Versicherung gilt die Halberstädter Straße als die gefährlichste im Land. Stimmt das?

Magdeburg. - Die Halberstädter Straße ist die gefährlichste Hauptstraße in Sachsen-Anhalt – zumindest laut einer Studie der Allianz-Versicherung, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde. Die Stadt Magdeburg reagiert auf die Einstufung und erklärt, was dran ist.