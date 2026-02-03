Gefährlichste Straße des Landes Stadt bewertet Unfallstatistik: Ist die Halberstädter Straße in Magdeburg wirklich so gefährlich?
Die Halberstädter Straße gilt plötzlich als Unfallschwerpunkt Nummer eins im Land. Doch was sagen die Zahlen wirklich? Die Stadt Magdeburg rückt die Studie einer Versicherung zurecht – und erklärt, wie Verkehrssicherheit tatsächlich bewertet wird.
03.02.2026, 06:10
Magdeburg. - Die Halberstädter Straße ist die gefährlichste Hauptstraße in Sachsen-Anhalt – zumindest laut einer Studie der Allianz-Versicherung, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde. Die Stadt Magdeburg reagiert auf die Einstufung und erklärt, was dran ist.