Für die Magdeburger „Beimskinder“ gehören Themen wie Stadtgeschichte und Architektur zum Kita-Alltag dazu. Die Einrichtung möchte ihr Wissen nun teilen - mit anderen Kitas, aber auch international.

Stadtgeschichte für die Kleinsten: Magdeburger Kita macht Architektur für andere Einrichtungen erlebbar

Carmen Niebergall (l.), Christoph Keil (ab 3. v. l.), Carola Hoppe, Thomas Glückstein und die Kitakinder in ihren Bauhaus-Ballettkostümen überreichten die Projektbroschüre an Oberbürgermeisterin Simone Borris (2. v. l.)

Magdeburg. - Die Magdeburger Kita Beimskinder steht nicht nur durch ihren Standort in der Hermann-Beims-Siedlung ganz im Zeichen des Bauhaus - die Themen Architektur und Stadtgeschichte stehen dort regelmäßig auf dem Programm. Die Erfahrungen und Erkenntnisse der Kinder sollen nun auch an andere Kitas in der Stadt weitergegeben werden.