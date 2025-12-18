Kinder lernen Bauhaus und Moderne kennen Stadtgeschichte für die Kleinsten: Magdeburger Kita macht Architektur für andere Einrichtungen erlebbar
Für die Magdeburger „Beimskinder“ gehören Themen wie Stadtgeschichte und Architektur zum Kita-Alltag dazu. Die Einrichtung möchte ihr Wissen nun teilen - mit anderen Kitas, aber auch international.
Aktualisiert: 18.12.2025, 16:39
Magdeburg. - Die Magdeburger Kita Beimskinder steht nicht nur durch ihren Standort in der Hermann-Beims-Siedlung ganz im Zeichen des Bauhaus - die Themen Architektur und Stadtgeschichte stehen dort regelmäßig auf dem Programm. Die Erfahrungen und Erkenntnisse der Kinder sollen nun auch an andere Kitas in der Stadt weitergegeben werden.