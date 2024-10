In Anlehnung an die Koch-Show „Grill den Henssler“ startet Vox die nächste Fernsehsendung „Deutschland grillt den Henssler“ mit TV-Koch Steffen Henssler. Die Dreharbeiten dafür haben auf der Seebühne in Magdeburg stattgefunden. Wann die Sendungen im TV laufen.

Olympia-Held Lukas Märtens vs. Steffen Henssler: Wann TV-Sender Vox die Spezialfolge zeigt

Fernsehkoch Steffen Henssler kehrt für seine nächste Show auf in den Magdeburger Elbauenpark zurück. Bei „Deutschland grillt den Henssler“ stellt er sich Konkurrenten aus allen deutschen Bundesländern.

Magdeburg - An die Herdplatten, fertig, los! Im August kehrte der TV-Koch und Kochbuchautor Steffen Henssler wieder auf die Seebühne im Magdeburger Elbauenpark zurück, um sich seinen nächsten kulinarischen Duellen zu stellen.

Angelehnt an den Show-Dauerbrenner „Grill den Henssler“ liefert sich der 51-jährige Koch beim „Bundesvision Koch-Contest“ ein kulinarisches Duell mit verschiedenen prominenten Vertretern der Bundesländer auf der Open-Air-Bühne.

In der brandneuen Show "Deutschland grillt den Henssler" nimmt es der "Koch-King" daher mit ganz Deutschland auf. In vier Folgen fordern ihn ab dem 10. November um 20.15 Uhr Teams aus Traditionsköchen und Promipaten aller 16 Bundesländer heraus. "Die tief in die Traditionen des Landes verwurzelten Köche heizen ihm nicht nur ordentlich ein, sondern bringen den Zuschauern auch die kulinarische DNA ihrer Bundesländer näher", heißt es von Seiten des Senders. Moderiert werde die Show von Laura Wontorra.

Ausstrahlung der Vox-Sendung „Deutschland grillt den Henssler“ im November und Dezember

Pro Show treten vier Bundesländer gegen Steffen Henssler an. Alle 16 Bundesländer zusammen bilden das Team Deutschland. Wer am Ende jeder Folge im Kampf um den Pokal vorne liegt, entscheiden abwechselnde Jury-Überraschungen, unter anderem eine Publikumsjury.

Eine besondere Überraschung gebe es beim Saarland: Christian Rach wechselt seinen Platz am Jury-Pult mit dem Platz am Kochtopf! Es kommt zum Duell am Herd zwischen Steffen Henssler und dem "Chef-Juror" und somit zu einer ganz besonderen Premiere: Christian Rach kocht zum ersten Mal im deutschen Fernsehen.

Diese TV-Stars und Köche sind bei "Deutschland grillt den Henssler!" zu sehen:

10. November : Ailton mit Traditionskoch Stefan Schröder für Bremen

: Ailton mit Traditionskoch Stefan Schröder für Bremen Christian Rach für Saarland

Felix Kroos mit Traditionskoch André Domke für Mecklenburg-Vorpommern

Das Bo mit Traditionskoch Klaus Moritz für Hamburg

17. November : Marco Schreyl mit Traditionsköchin Cosima Bachmann mit ihrem Sohn André für Thüringen

: Marco Schreyl mit Traditionsköchin Cosima Bachmann mit ihrem Sohn André für Thüringen Lukas Märtens mit Traditionskoch Danny Wienbeck für Sachsen-Anhalt

Ilka Bessin mit Traditionskoch Jörg Thiele für Brandenburg

Brösel mit Traditionskoch Gunnar Hesse für Schleswig-Holstein

24. November: Julian F.M. Stoeckel mit Traditionsköchin Gina Kahl-Reißner für Berlin

Julian F.M. Stoeckel mit Traditionsköchin Gina Kahl-Reißner für Berlin Inka Bause mit Traditionsköchin Luisa Herrmann für Sachsen

Guildo Horn mit Traditionskoch Frank Brunswig für Rheinland-Pfalz

Jochen Schropp mit Traditionsköchin Katrin Neugebauer für Hessen

1. Dezember : Frauke Ludowig mit ihrem Bruder, Traditionskoch Frank Ludowig für Niedersachsen

: Frauke Ludowig mit ihrem Bruder, Traditionskoch Frank Ludowig für Niedersachsen Uwe Ochsenknecht mit Traditionskoch Werner Fitterling für Baden-Württemberg

Stefan Mross mit Traditionskoch Muk Röhrl für Bayern

Paul Panzer mit Traditionskoch Heiko Hörnecke für Nordrhein-Westfalen

TV-Sender Vox zeigt die vier Folgen ab dem 10. November immer sonntags um 20.15 Uhr. Alle Folgen gibt es außerdem immer eine Woche vorab im Stream auf RTL+ zu sehen.

Die beliebte Koch- und Spielshow „Grill den Henssler“ feierte ihre Premiere 2013. In mehr als 150 Episoden trat Küchenchef Steffen Henssler gegen über 400 Prominente an. Zuletzt ging die 20. Staffel des Formates zu Ende.