Die Schüler des Magdeburger Hegel-Gymnasiums haben in der Altstadt einen Stolperstein-Rundgang konzipiert. Dabei haben sie Bewegendes erlebt.

Mit Rosen und blankgeputzten Stolpersteinen machen die Schüler des Magdeburger Hegelgymnasiums auf die Schicksale jüdischer Personen aufmerksam.

Magdeburg. - Die Stolpersteine rund um die Magdeburger Hegelstraße sind blitzeblank geputzt, sodass sie wieder Gold glänzen. Die Schüler der 9. Klasse des Hegel-Gymnasiums haben auch Rosen niedergelegt, um an die Schicksale der jüdischen Menschen zu erinnern. Das Projekt „Über Geschichte stolpern“ soll in Magdeburg auch in Zukunft für mehr Sichtbarkeit sorgen.