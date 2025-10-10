weather bedeckt
  4. Schüler entwickeln Spaziergang: Stolpersteinrundgang in Magdeburg: Jüdische Schicksale erfahren

Die Schüler des Magdeburger Hegel-Gymnasiums haben in der Altstadt einen Stolperstein-Rundgang konzipiert. Dabei haben sie Bewegendes erlebt.

Von Johanna Flint 10.10.2025, 06:00
Mit Rosen und blankgeputzten Stolpersteinen machen die Schüler des Magdeburger Hegelgymnasiums auf die Schicksale jüdischer Personen aufmerksam.
Magdeburg. - Die Stolpersteine rund um die Magdeburger Hegelstraße sind blitzeblank geputzt, sodass sie wieder Gold glänzen. Die Schüler der 9. Klasse des Hegel-Gymnasiums haben auch Rosen niedergelegt, um an die Schicksale der jüdischen Menschen zu erinnern. Das Projekt „Über Geschichte stolpern“ soll in Magdeburg auch in Zukunft für mehr Sichtbarkeit sorgen.