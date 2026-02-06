Die Auswirkungen der MVB-Baustelle am Alten Markt werden in Magdeburg derzeit heiß diskutiert, so auch auf der letzten Sitzung der GWA Altstadt. Die MVB kündigten dort weitere Einschränkungen für den ÖPNV an.

Magdeburg. - 2026 wird der Alte Markt in Magdeburg zur Großbaustelle. Die Gleise müssen erneuert werden, außerdem wird das Umfeld modernisiert. Für die Bürger bedeuten die Bauarbeiten von Ende März bis Anfang November große Einschränkungen und Veränderungen im öffentlichen Nahverkehr. Noch sind bei den Anwohnern viele Fragen offen. Diese konnten sie nun den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) stellen.