Erste Städte in Sachsen-Anhalt müssen ihr Streusalz rationieren und fürchten, dass ihnen der Nachschub ausgeht. Ist Magdeburg gut vorbereitet oder drohen leere Lager?

Streusalz wird in ersten Städten knapp - wie gut kommt Magdeburg durch den Winter?

Der Magdeburger Winterdienst ist bei den stetig kalten Temperaturen der letzten Wochen regelmäßig im Einsatz.

Magdeburg. - Nach wochenlanger Kälte samt Eis und Schnee wird das Streugut in einigen Städten knapp. Die Folge ist ein sparsamer Einsatz von Salz, Nebenstraßen können mitunter nur noch geräumt und nicht mehr gestreut werden. Schon während Sturmtief „Elli“ über Deutschland zog, hat sich Magdeburg auf den Kälteeinbruch vorbereitet. Doch wie ist die Lage nach mehreren Wochen in den Minusgraden?