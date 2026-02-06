Gibt es noch Hoffnung für Magdeburg? Die Bande 26 hat sich dazu in Kreativ-Labors am Schauspielhaus ihre Gedanken gemacht.

Eine Station bei „Bande 26“ stellt Fanzines her, die die Hoffnung thematisieren.

Magdeburg. - In den Winterferien verwandelt sich das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in einen Ort, an dem eine einfache Frage zur Triebfeder wird: „Was wäre, wenn?“ Unter diesem Titel widmen sich Kinder und Jugendliche dem Thema Hoffnung. Dazu bauen und singen sie, sie drucken, forschen und setzen neu zusammen. Eine Woche lang wird Kunst zum Experiment – und das Theater zum Labor für Zukunftsentwürfe. Zum krönenden Abschluss sind alle Interessierten diesen Sonnabend, 7. Februar 2026, eingeladen, sich von den Hoffnungen der Magdeburger Kinder und Jugendlichen berichten zu lassen.