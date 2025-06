Magdeburg. - Wenn sich über 600 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne des Alten Theaters versammeln, ist es wieder so weit: Der Tanz- und Sportverein Magdeburg lädt zum großen Jahresprojekt ein. Vom 27. bis 29. Juni 2025 präsentiert der Verein sein mittlerweile 24. Tanzprojekt – ein kreatives Bühnenstück, das Tanz, Erzählung und Emotionen vereint.

Unter dem Titel „Einmal zurück – ein Sprung, der alles verändert“ erzählen die jungen Künstlerinnen und Künstler eine Geschichte über Freundschaft, Reue und den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Im Mittelpunkt steht Nina, die nach einem Streit mit ihrer besten Freundin Maja in einem Antiquitätengeschäft eine magische Zeitreise erlebt. Gemeinsam mit dem Zeitreisehelfer Timino durchquert sie verschiedene Epochen – und erkennt am Ende, dass es besser ist, zu seinen Fehlern zu stehen, als sie ungeschehen machen zu wollen.

Auch interessant: „The Addams Family“ vom Theater Magdeburg bricht alle Rekorde

TSV Magdeburg: Tanzprojekt von Kindern und Erwachsenen

Die Geschichte wird in sechs öffentlichen Vorstellungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen tänzerisch zum Leben erweckt. Zusätzlich gibt es vier Sondervorstellungen für Kitas, Schulen und soziale Einrichtungen. Das Projekt ist der Höhepunkt eines ganzen Trainingsjahres und zeigt, was mit Engagement, Teamgeist und Kreativität möglich ist.

Kinder des Tanz- und Sportvereins Magdeburg proben für ihren großen Auftritt im Alten Theater. Foto: Annett Schranz

Die Premiere findet am Freitag, 27. Juni 2025, um 17 Uhr statt. Weitere Vorstellungen folgen am 28. Juni um 10, 14 und 17.30 Uhr sowie am 29. Juni um 10 und 14 Uhr. Karten sind für 15 Euro (ermäßigt 12,50 Euro) erhältlich – auch an der Tageskasse. Weitere Informationen gibt es unter www.tsv-magdeburg.com.

Lesen Sie auch:Skurril und gruselig: Die Addams Family in Magdeburg

Der TSV Magdeburg freut sich auf ein begeistertes Publikum – und auf viele bewegende Momente auf und vor der Bühne.