In der Kritzmannstraße im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld sollte laut einem Stadtratsantrag Tempo-30-Schilder aufgestellt werden. Das lehnt die Verwaltung aber ab. Die Gründe dafür.

Magdeburg. - Seit der Freigabe der umgebauten Kritzmannstraße im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld gibt es immer wieder Kritik an der Verkehrsführung. In der Mitte der Straße war eine neue Straßenbahntrasse gebaut worden. Dadurch bleibt für Auto- und Radfahrer nur eine gemeinsame Fahrbahn mit abgetrenntem Radstreifen.