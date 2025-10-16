Die Abrissarbeiten an der Ringbrücke Brenneckestraße in Magdeburg laufen. Und auch an der Halberstädter Straße dürften bald die Abrissbagger anrollen. Die Stadt hat nun einen Zeitplan vorgelegt.

Magdeburg. - Die Abrissbagger sind an der Brenneckestraße im Einsatz, bringen die marode Ringbrücke zu Fall. Die Behelfsbrücke soll ab November 2025 aufgebaut werden. Auch der Abriss der Ringbrücke Halberstädter Straße wird vorbereitet. Wie es dort nun weitergeht.