Ein neues Viertel soll im Osten Magdeburgs entstehen. Doch über das Wie gibt es durchaus gegensätzliche Meinungen. Was sind die wichtigsten Themen?

Magdeburg. - Nach dem Bau der Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg ist es an der Zeit, den Heumarkt neu zu gestalten. Noch bevor es in konkrete Planungen geht, konnten Bürger wie Behörden ihre Hinweise in der frühzeitigen Beteiligung einbringen. Die Verwaltung hat eine Abwägung erarbeitet, über die der Stadtrat entscheiden soll. Hier die wichtigsten Punkte unter anderem rund um die Art der Bebauung, Lärm. Hochwasser und ein Hochhaus.