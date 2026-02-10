weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Ahorn stürzt mitten auf Gehweg: Unglück im Park: Alter Baum in Magdeburg kippt einfach um

In einem Park in der Magdeburger Innenstadt ist am helllichten Tag ein Baum einfach so umgestürzt. Die Ursachensuche für das gefährliche Unglück läuft.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 10.02.2026, 15:40
In einem Park in der Magdeburger Innenstadt ist ein großer Baum auf einen Weg gestürzt.
In einem Park in der Magdeburger Innenstadt ist ein großer Baum auf einen Weg gestürzt. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Riesenglück für Spaziergänger in Magdeburg: Mitten am Tag ist einem Park in der Innenstadt ein alter Baum ohne Vorwarnung umgestürzt und direkt auf einen Weg gestürzt. Offenbar war dort aber in dem Moment niemand unterwegs gewesen, sodass es glücklicherweise keine Verletzten gab.