Urzeitkrebse, Videos über die Elbe, Zirkus und ein Animationsfilm stehen am 4. Januar 2024 auf dem Programm in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Donnerstag

"Der Junge und der Reiher" läuft in den Magdeburger Großkinos.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 4. Januar 2024, Programm: Naturkunde, Film, Kunst und Zirkus hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

"Der Junge und der Reiher" im Kino

Für Zuschauer ab 12 Jahren ist der Film "Der Junge und der Reiher" geeignet. Es handelt sich um den letzten Animationsfilm von Hayao Miyazaki. Der Altmeister der Animation im Kino hat angekündigt, dass dieser Film sein letzter sein werde. Gezeigt wird der Streifen ab Donnerstag, 4. Januar, in Magdeburg im Cinemaxx und um im Cinestar.

Die Geschichte: Während eines Luftangriffs auf Tokio kommt die Mutter des zwölf Jahre alten Jungen Mahito Maki ums Leben. Als sein Vater daraufhin die jüngere Schwester seiner verstorbenen Frau heiratet und mir seiner Familie aus der Stadt aufs Land zieht, beginnt für Mahito eine schwere Zeit. Dieser kann sich mit der neuen Familiensituation nämlich überhaupt nicht anfreunden. Schon bald stößt er auf einen mysteriösen Turm und einen sprechenden Graureiher, der ihm überraschenderweise verkündet, dass seine Mutter noch am Leben ist und in diesem eigenartigen Bauwerk gefangen gehalten wird. Als dann auch noch Mahitos Stiefmutter verschwindet, macht sich der junge Abenteurer auf den Weg zu dem geheimnisvollen Turm. Dabei entdeckt er eine magische Welt voller fantastischer Kreaturen. Doch auf seiner Reise lauern auch ein paar Gefahren auf Mahito.

Videokunst: Die Elbe vor der Nordsee im Magdeburger Kunstmuseum

Noch bis Sonntag zeigt das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 Videokunst von Ursula Wevers. Der Titel dieser Sonderschau lautet "Die Elbe vor der Nordsee".

Ursula Wevers hat sich mit der Kamera in den Gang der Dinge gestellt. In der Ankündigung heißt es weiter: "Die normale Fähigkeit einer Filmkamera den Zeitlauf aufzeichnend mitzuverfolgen, trifft auf die Wasser überströmte Unvorhersehbarkeit der Szenerie, doch obwohl so total vom nasskalten Wetter bestimmt, wirkt die Situation eigenartig besänftigt."

Urzeitkrebse im Museum für Naturkunde

Bis 25. Februar ist die Sonderausstellung "Urzeitkrebse - Überlebenskünstler auf Zeit" in Magdeburg zu sehen. Aufgebaut ist die im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Urzeitkrebse werden manchmal auch als „lebende Fossilien“ bezeichnet und sind eine spannende Tiergruppe. Ihr Lebensraum sind die nur zeitweise mit Regenwasser oder nach Hochwasserereignissen gefüllten Tümpel oder Pfützen entlang der Flussauen wie an der Elbe. Die in Deutschland bisher bekannten insgesamt zwölf Arten der Urzeitkrebse werden in der Ausstellung vorgestellt und auf Verbreitung, Besonderheiten und Gefährdung dieser Arten eingegangen.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus.

Zum achten Mal macht der Circus Paul Busch mit seinem Weihnachtsprogramm in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Station. Das Duo Fossett bietet eine Motorrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Ania Filipowska aus Polen präsentiert eine Handstandakrobatik mit einer riesigen Glashalbkugel, Rebeca Olajos aus Ungarn verzaubert mit Seidentuchschwingen, Conchi Munoz-Jahn und ihr Mann Gary Jahn beeindrucken mit Tierdressuren, Jefferson Weber aus Frankreich präsentiert eine Fahrrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Deborah Lauenburger und Henry Frank zeigen Pferdedressuren, die Gebrüder Frankello beeindrucken mit Sprüngen und Kapriolen im „Wheel of Death“ und Clown Hansi sorgt für humorvolle Unterhaltung, während die Showgirls mit Tanzeinlagen das Programm auflockern.

Vorstellungen sind bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 6. und 7. Januar geplant.